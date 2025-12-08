Sismo de magnitud 7,2 sacude costa norte de Japón y activa alerta de tsunami

Las plantas de energía nuclear en la región realizan controles de seguridad, publicó la emisora pública NHK

Una alerta de tsunami se muestra en un televisor en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025. Tras un fuerte sismo en la costa norte de Japón, se emitió una alerta de tsunami. (Foto AP/Eugene Hoshiko)

TOKIO (AP) — Un fuerte sismo sacudió la costa norte de Japón el lunes, lo que provocó una alerta de tsunami, informó la Agencia Meteorológica de Japón

La agencia indicó que el sismo de magnitud 7,2 se registró frente a la costa de Hokkaido, cerca de la ciudad costera de Aomori, con un epicentro a unos 50 kilómetros (30 millas) bajo la superficie del mar.

Emitió una alerta en la región por un tsunami de hasta tres metros (10 pies).

