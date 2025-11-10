Reafirma Carmen Lilia Canturosas compromiso en Operativo Héroes Paisanos, junto al gobernador AVA

Nuevo Laredo, Tam.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó la Reunión Estatal de Coordinación Operativo del Programa Héroes Paisanos, en la que participaron representantes de los tres niveles de gobierno, entre ellos la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, además del titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado, Segismundo Doguín Martínez.

Durante el encuentro en el que también estuvieron presentes los alcaldes de Matamoros, Alberto Granados y de Miguel Aleman, Ramiro Cortez, se revisaron las estrategias de atención, seguridad y orientación que se implementarán durante la próxima temporada decembrina, con el propósito de garantizar un tránsito seguro, ordenado y ágil para los connacionales que regresan a México para visitar a sus familias.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas destacó la importancia de esta coordinación interinstitucional, subrayando que Nuevo Laredo es el principal puerto fronterizo de ingreso de paisanos al país, por donde cada año miles de familias cruzan hacia territorio mexicano.

“En Nuevo Laredo hemos invertido para fortalecer a nuestras corporaciones de seguridad, Protección Civil, Bomberos y Tránsito, porque sabemos que la tranquilidad de las familias y la seguridad de nuestros paisanos dependen de instituciones fuertes y coordinadas. Hoy vivimos un momento de paz social gracias al trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, y eso nos permite garantizar un cruce seguro y consolidarnos como la frontera más importante y confiable de México”, afirmó la alcaldesa.

Señaló que el Gobierno Municipal contribuirá activamente en las acciones del operativo a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como de la Dirección de Tránsito y Vialidad, con el objetivo de brindar seguridad y acompañamiento a los visitantes.

Canturosas Villarreal reconoció que la colaboración entre los tres órdenes de gobierno ha sido clave en años anteriores para asegurar un cruce seguro y confortable para las familias migrantes, y reafirmó el compromiso de Nuevo Laredo de seguir fortaleciendo esa coordinación.

El Programa Héroes Paisanos, implementado por el Instituto Nacional de Migración, busca ofrecer atención integral y de calidad a los connacionales que regresan temporalmente a México, mediante la participación conjunta de dependencias federales, estatales y municipales. Este esfuerzo conjunto permitirá que, una vez más, la temporada de retorno sea una experiencia positiva y segura para quienes visitan su país de origen.