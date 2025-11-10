Muere motociclista al chocar contra camioneta que giraba en cruce de calle Anáhuac

El conductor de la Jeep Cherokee no cedió el paso al motociclista, quien perdió la vida tras impactarse contra el costado del vehículo

El área fue acordonada por elementos de tránsito y la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la investigación de los hechos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El área fue acordonada por elementos de tránsito y la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la investigación de los hechos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista perdió la vida tras un accidente ocurrido en la intersección de la calle Anáhuac y la avenida Gómez Farías. En el percance participaron una Jeep Cherokee modelo 2014, conducida por un joven de 20 años, y una motocicleta Italika 250 modelo 2025, manejada por la víctima, identificada como Gilberto David, de 30 años.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el accidente se registró cuando el conductor de la Jeep Cherokee, identificado como Omar, circulaba de poniente a oriente por la calle Anáhuac. Al llegar al cruce con Gómez Farías, intentó dar vuelta a la izquierda para ingresar a su lugar de trabajo, sin percatarse de que una motocicleta se aproximaba en sentido contrario.

En su declaración ante las autoridades, Omar señaló que se había detenido momentáneamente frente al portón del ferrocarril para verificar si estaba abierto. “Vi que la moto venía retirada y haciendo zigzag y le di. Ya estaba casi adentro de la calle Gómez Farías cuando la moto se estampó en la camioneta”, declaró el joven conductor.

El motociclista Gilberto David se desplazaba de oriente a poniente por la misma calle Anáhuac cuando impactó violentamente contra el costado de la camioneta. Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar, pero al revisar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El peritaje oficial determinó que la responsabilidad del accidente recae en Omar, quien no tomó las debidas precauciones al realizar la maniobra de giro, al no ceder el paso a los vehículos que circulaban en sentido contrario ni a los que transitaban por la vía a la que pretendía incorporarse.

El área fue acordonada por elementos de tránsito y la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la investigación de los hechos.

Este lamentable accidente recuerda la importancia de extremar precauciones al conducir, especialmente al realizar maniobras de giro o incorporarse a vías con tráfico en sentido opuesto.