Reabre Municipio puente vehicular de Prolongación Monterrey, tras mantenimiento mayor

A partir de mañana iniciarán trabajos complementarios consistentes en la rehabilitación de las vialidades laterales del puente. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, dio a conocer la reapertura a la circulación del puente vehicular ubicado en la prolongación de la avenida Monterrey, en la carretera al Aeropuerto, luego de concluir un proceso de mantenimiento mayor y reforzamiento técnico, que garantiza condiciones óptimas de seguridad para el tránsito de transporte de carga y vehículos particulares.

La alcaldesa destacó que la seguridad e integridad de la ciudadanía es una prioridad absoluta para el Gobierno Municipal, por lo que, al detectarse la necesidad de una intervención profunda en la estructura, se actuó de manera preventiva, responsable y oportuna, realizando los trabajos necesarios para cumplir con los más altos estándares de calidad y funcionalidad.

“Este puente no es solo una obra de concreto; es un motor de nuestra competitividad y desarrollo, por el que diariamente transitan miles de vehículos. En esta administración tenemos la firme convicción de que el mantenimiento de la infraestructura es vital para el dinamismo económico y social de Nuevo Laredo”, subrayó Canturosas Villarreal.

Informó que a partir de mañana iniciarán trabajos complementarios consistentes en la rehabilitación de las vialidades laterales del puente, las cuales presentan un desgaste considerable derivado del incremento del tráfico vehicular durante el periodo de rehabilitación de la estructura principal.

En otro tema, la presidenta municipal explicó que, como resultado del análisis técnico realizado en las áreas de rodamiento del puente vehicular existente sobre la carretera Anáhuac, se detectaron anomalías en las losas del carril oriente, las cuales, tras 26 años sin funcionamiento ni mantenimiento, requieren ser reconstruidas.

Estos trabajos iniciarán con la demolición del carril oriente y, una vez concluida su rehabilitación, se procederá con el carril poniente, con el objetivo de no entorpecer el flujo del transporte de carga.

Finalmente, Carmen Lilia Canturosas agradeció el respaldo de las y los integrantes del Republicano Ayuntamiento, y reiteró que su gobierno continuará supervisando y atendiendo la infraestructura existente, fortaleciendo a Nuevo Laredo como una ciudad estratégica en el ámbito aduanal y comercial, con beneficios directos para toda la ciudadanía.