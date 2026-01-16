El Dólar
Abre CEDIF 2 inscripciones para Taller de Danza Folklórica para adultos

Una actividad que promueve la cultura, la actividad física y la convivencia comunitaria

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Centro para el Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) 2 invita a la ciudadanía a inscribirse en el Taller de Danza Folklórica para adultos, una actividad que promueve la cultura, la actividad física y la convivencia comunitaria.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, directamente en las instalaciones del CEDIF 2, ubicadas en calle Carlos Osuna y Madero Sur, colonia Buenos Aires.

El costo del taller es de 50 pesos por concepto de inscripción y 100 pesos de mensualidad, lo que permite el acceso a una actividad cultural accesible y de calidad para la comunidad.

Este taller está dirigido a personas adultas interesadas en aprender y disfrutar de la danza folklórica, fortaleciendo la identidad cultural y la expresión artística.

