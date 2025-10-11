Quedan mujer y sus dos hijos lesionados tras fuerte choque en Paseo Colón y Leandro Valle

Al circular por Paseo Colón, su unidad fue impactada violentamente por una camioneta Nissan XTrail conducida por María, de 78 años

Lucrecia y sus hijos fueron trasladados a una clínica particular, donde permanecen bajo observación médica. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Una mujer y sus dos hijos resultaron lesionados la mañana de este viernes tras un fuerte choque entre dos vehículos en el cruce de Paseo Colón y Leandro Valle, en la colonia Madero, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 horas, cuando Lucrecia, quien conducía un Nissan Versa modelo 2022, se dirigía a llevar a sus hijos Aldo y Ania a la escuela. Al circular por Paseo Colón de oriente a poniente, su unidad fue impactada violentamente por una camioneta Nissan XTrail conducida por María, de 78 años.

El fuerte golpe proyectó al Versa hacia el camellón central de la transitada avenida, donde finalmente se estrelló contra un poste de alumbrado público. Testigos que se encontraban en el lugar corrieron de inmediato para auxiliar a las personas involucradas.

María, quien conducía la XTrail de norte a sur por Leandro Valle, declaró que al intentar frenar no pudo hacerlo, aceptando su responsabilidad en el percance. A pesar de la fuerza del impacto, ella resultó ilesa.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención médica de emergencia. Lucrecia y sus hijos fueron trasladados a una clínica particular, donde permanecen bajo observación médica.

Las autoridades de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y ordenar el retiro de los vehículos, que quedaron con severos daños materiales.