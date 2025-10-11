Provoca accidente en cadena en Campeche y Jesús Carranza

El accidente también causó daños materiales considerables en los cuatro vehículos involucrados y afectó la circulación durante varios minutos en esta transitada zona. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Un conductor que ignoró la luz roja del semáforo provocó un accidente en cadena que involucró cuatro vehículos y dejó como saldo tres personas lesionadas, la tarde del jueves en el cruce de Campeche y Jesús Carranza.

De acuerdo con el reporte de las autoridades viales, el percance ocurrió cuando Héctor, de 34 años, circulaba de poniente a oriente por Campeche a bordo de un Honda 2017. Al llegar a la intersección, no respetó la luz roja y continuó su marcha, siendo impactado en el costado izquierdo por una camioneta Ford F150 modelo 2016, conducida por Juan Carlos, de 18 años, quien tenía luz verde.

La fuerza del impacto proyectó ambos vehículos hacia la esquina suroriente del crucero. El Honda chocó contra un Ford Focus 2004 que estaba correctamente estacionado, y este, a su vez, golpeó la parte trasera de una camioneta Honda, provocando un efecto en cadena.

Personal de Protección Civil y Bomberos acudió rápidamente al lugar para atender a los heridos. Héctor presentó una lesión en el brazo que podría ser fractura, mientras que los dos ocupantes de la camioneta Ford resultaron con golpes leves.

Agentes de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes y señalaron que la falta de respeto al semáforo fue el factor determinante del choque, reiterando el llamado a los conductores para extremar precauciones y evitar este tipo de incidentes.