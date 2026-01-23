Quedan mujer y menor lesionados tras accidente en la carretera Anáhuac

Luego de que una motocicleta se impactó contra la parte posterior de un tractocamión

La motocicleta era conducida por un hombre de aproximadamente 28 años, quien viajaba acompañado por una mujer de alrededor de 26 años y un menor de nueve años, quienes resultaron con diversas lesiones tras el impacto. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Una mujer y un menor de edad resultaron lesionados tras un accidente vial registrado sobre la Carretera a Anáhuac, a la altura de la colonia Villas de San Miguel, luego de que una motocicleta se impactó contra la parte posterior de un tractocamión.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, la motocicleta circulaba de poniente a oriente cuando ocurrió la colisión, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio hacia dicho tramo carretero.

La motocicleta era conducida por un hombre de aproximadamente 28 años, quien viajaba acompañado por una mujer de alrededor de 26 años y un menor de nueve años, quienes resultaron con diversas lesiones tras el impacto.

Testigos señalaron a las autoridades que, momentos antes del choque, el motociclista no logró detener su marcha cuando el tractocamión que circulaba delante redujo la velocidad debido a la carga vehicular en la zona.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, confirmando que la mujer presentaba dolor generalizado y el menor un golpe en la cabeza.

El personal de emergencia informó que ambos heridos fueron valorados y preparados para su traslado médico; sin embargo, posteriormente fueron retirados de la ambulancia para ser llevados por sus propios medios.

Las autoridades viales indicaron que los conductores involucrados se retiraron del lugar antes del arribo de las autoridades viales.