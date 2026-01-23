Deja choque múltiple daños materiales en el sector centro

El percance ocurrió en el crucero de las calles Jesús Carranza y Arteaga

Autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas y señalaron que el caso quedó bajo conocimiento de Tránsito y Vialidad para el deslinde de responsabilidades y los trámites correspondientes. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas y señalaron que el caso quedó bajo conocimiento de Tránsito y Vialidad para el deslinde de responsabilidades y los trámites correspondientes. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vial múltiple se registró en el sector Centro, luego de una colisión entre dos vehículos en movimiento que derivó en daños materiales a una tercera unidad que se encontraba debidamente estacionada, informaron autoridades viales.

El percance ocurrió en el crucero de las calles Jesús Carranza y Arteaga, donde elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron tras el reporte emitido a los números de emergencia.

De acuerdo con el parte oficial, uno de los vehículos involucrados era conducido por un hombre de aproximadamente 57 años, quien circulaba de poniente a oriente sobre la calle Arteaga.

Al llegar a la intersección con Jesús Carranza, dicha unidad no respetó el señalamiento de alto, impactando de manera lateral a un automóvil compacto que transitaba de norte a sur con preferencia de paso.

El segundo vehículo era manejado por otro hombre, también de alrededor de 57 años de edad, cuyo automóvil fue proyectado por la fuerza del choque hacia la acera.

Como consecuencia, esta unidad colisionó contra un tercer vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía pública, resultando los tres automóviles con daños materiales de consideración.

Autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas y señalaron que el caso quedó bajo conocimiento de Tránsito y Vialidad para el deslinde de responsabilidades y los trámites correspondientes.