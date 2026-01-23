Sufre albañil lesiones tras caer de una construcción

El trabajador, de aproximadamente 50 años de edad, se disponía a subir al segundo nivel de la construcción cuando perdió el equilibrio en una escalera

El hecho ocurrió en un domicilio localizado en la cuadra 5900 de prolongación Laguna Madre, colonia Los Encinos. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un albañil resultó lesionado tras caer de una altura aproximada de dos metros mientras realizaba labores en una vivienda ubicada en la colonia Los Encinos, en esta frontera, informaron autoridades.

El hecho ocurrió en un domicilio localizado en la cuadra 5900 de la prolongación Laguna Madre, donde se reportó a los servicios de emergencia la caída de una persona al interior de una obra en proceso.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el trabajador, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, se disponía a subir al segundo nivel de la construcción cuando perdió el equilibrio en una escalera.

Como consecuencia de la caída, el hombre impactó contra el suelo, resultando con una lesión de consideración en una de sus extremidades inferiores, además de un golpe en la cabeza.

Al sitio acudieron paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron la valoración inicial y confirmaron la presencia de una herida severa en la pierna, así como dolor intenso en la región cefálica.

Tras brindarle atención prehospitalaria y estabilizarlo en el lugar, los cuerpos de auxilio determinaron la necesidad de su traslado para una evaluación médica más completa.

El lesionado fue llevado al Hospital General, donde quedó internado bajo observación médica, mientras las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para el seguimiento correspondiente.