Queda mujer lesionada tras accidente vial en Los Fresnos

El percance ocurrió sobre la calle Bilbao, a pocos metros del cruce con el bulevar Anzures

NUEVO LAREDO, TAM. – Un choque por alcance registrado en la colonia Los Fresnos puso de manifiesto la importancia de extremar precauciones en calles con topes y reductores de velocidad, luego de que una conductora resultara lesionada y tuviera que ser trasladada a un hospital.

El accidente ocurrió sobre la calle Bilbao, a pocos metros del cruce con el bulevar Anzures, en el sector sur de esta frontera. Cuerpos de emergencia y agentes de Tránsito acudieron al sitio tras recibir el reporte.

De acuerdo con la información oficial, el percance se originó cuando una camioneta Ford Escape modelo 2014, conducida por Silvia Janeth, disminuyó la velocidad para pasar por un bordo. En ese momento, un Nissan Versa 2015, manejado por Jennifer y que circulaba en la misma dirección —de sur a norte por Bilbao—, no alcanzó a frenar a tiempo e impactó la parte trasera de la camioneta.

Aunque el choque no fue de gran magnitud, la conductora del Versa resultó con lesiones que ameritaron su traslado a un centro hospitalario para una valoración más completa. Según testigos, Jennifer fue auxiliada inicialmente por vecinos y posteriormente por paramédicos, quienes determinaron que debía recibir atención médica especializada.

La conductora de la Escape no presentó heridas, pero colaboró con las autoridades para el levantamiento del reporte.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad realizaron las maniobras correspondientes, documentaron los hechos y elaboraron el peritaje para definir la responsabilidad del incidente. Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a mantener distancia adecuada y moderar la velocidad en zonas con reductores, donde los alcances son un tipo de accidente frecuente.