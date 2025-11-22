Anuncia CBP acciones para agilizar flujo de viajeros en fiestas navideñas y año nuevo

El Puerto de Entrada de Laredo recomienda encarecidamente a los viajeros que soliciten sus permisos de viaje en línea a través de http://i94.cbp.dhs.gov

LAREDO, Texas – Mientras viajeros internacionales y residentes locales se preparan para comprar y visitar a sus familias durante esta temporada navideña, la Oficina de Operaciones Aduaneras del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el Puerto de Entrada de Laredo recomienda encarecidamente a los viajeros no ciudadanos que planifiquen con anticipación y soliciten sus permisos de viaje I-94 en línea, ya que la CBP se prepara para implementar medidas que faciliten el flujo de viajeros durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“En los últimos años hemos observado un aumento gradual en el flujo de viajeros, y el personal administrativo y los oficiales de primera línea de la CBP en el Puerto de Entrada de Laredo se preparan en consecuencia para facilitar este incremento estacional sin descuidar la aplicación de la ley”, declaró el Director del Puerto, Albert Flores. “Como lo hemos hecho consistentemente durante los periodos de mayor afluencia de viajeros, seguimos aconsejando a los compradores que llegan de México que aprovechen las medidas que les ahorran tiempo, como presentar y pagar por adelantado sus solicitudes de permisos de viaje en línea a través del sitio web de la CBP.”

El Puerto de Entrada de Laredo recomienda encarecidamente a los viajeros que soliciten sus permisos de viaje en línea a través de http://i94.cbp.dhs.gov . Los viajeros reciben un I-94 provisional tras enviar su solicitud y realizar el pago en línea. Para finalizar el trámite del I-94, deben presentarse en un puerto de entrada dentro de los siete días posteriores a su solicitud para ser entrevistados por un oficial de la CBP, proporcionar sus huellas dactilares biométricas y que se les tome una fotografía. El puerto de entrada de Laredo dará prioridad a los viajeros que envíen sus solicitudes de I-94 electrónicamente y presenten el recibo de su permiso I-94 provisional.

Además, la CBP, en colaboración con Outlet Shoppes en Laredo, ha implementado un Centro Móvil de Inscripción para la emisión de permisos turísticos I-94. El Centro Móvil de Inscripción está disponible desde el 16 de noviembre y permanecerá disponible hasta las 6 pm el 24 de enero de 2026. Su horario de atención es de 10:00 a 18:00, de lunes a sábado, y de 11:00 a 19:00 los domingos. El Centro Móvil de Inscripción se encuentra en la planta baja del centro comercial Outlet Shoppes at Laredo, en el local A490, frente a la tienda Old Navy.

Los viajeros pueden consultar los tiempos de espera en la frontera ( Border Wait Times ) o descargar la aplicación BWT en sus teléfonos inteligentes a través de la Apple App Store y Google Play (CBP BWT) para monitorear los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente utilizar. Estos tiempos de espera se actualizan cada hora. La CBP recuerda al público que puede utilizar el Puente Colombia-Solidaridad como ruta alternativa para evitar el tráfico intenso.

Además, solo cuando sea necesario, el CBP podrá habilitar carriles adicionales para el tráfico vehicular local en el antiguo estacionamiento de importación debajo del Puente Juárez-Lincoln.

Asimismo, para evitar posibles demoras o multas por llevar artículos agrícolas prohibidos o restringidos, la CBP recomienda a los viajeros declarar todos sus artículos agrícolas a un oficial de la CBP al llegar y consultar la guía “Infórmese antes de viajar” ( Know Before You Go ) antes de iniciar su viaje.