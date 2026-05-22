Queda motociclista herido tras chocar contra un vehículo

El percance ocurrió en la intersección de las calles Perú y Constitución

El lesionado fue identificado como Juan Diego, de 28 años, quien fue auxiliado por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El lesionado fue identificado como Juan Diego, de 28 años, quien fue auxiliado por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un motociclista resultó lesionado tras chocar contra un vehículo en la intersección de las calles Perú y Constitución, luego de que una de las unidades realizara una maniobra de vuelta; el percance movilizó a cuerpos de emergencia que trasladaron al afectado a un hospital.

El lesionado fue identificado como Juan Diego, de 28 años, quien fue auxiliado por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Posteriormente, fue llevado al Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó internado para su atención médica.

De acuerdo con los datos recabados, Juan Diego conducía una motocicleta Italika tipo FT150, modelo 2024, y circulaba de oriente a poniente sobre la calle Perú.

Al llegar a la intersección con la avenida Constitución, un vehículo que transitaba en el carril derecho realizó una vuelta a la derecha, momento en el que el motociclista, que avanzaba por la orilla, se impactó contra la unidad.

El otro vehículo involucrado es un Kia Soul modelo 2013, conducido por Adolfo, de 49 años. Ante agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el conductor señaló que circulaba hacia el poniente y al llegar al cruce efectuó la vuelta a la derecha, instante en el que ocurrió el impacto.

Autoridades de tránsito tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.