Colisionan en Venustiano Carranza y Guerrero

NUEVO LAREDO, TAM .- Un choque entre dos vehículos particulares se registró en un transitado cruce, luego de que ambas unidades coincidieran en la intersección cuando uno de los conductores avanzó con la luz verde del semáforo, mientras el otro circulaba por una de las avenidas principales.

De acuerdo con la información disponible, en el incidente participó una camioneta Mercury Mariner modelo 2009, color blanco, conducida por Alma, de 61 años, quien se desplazaba sobre la avenida Venustiano Carranza. La conductora refirió que observó la luz del semáforo en color amarillo, aunque no pudo precisar con claridad la secuencia al momento del impacto.

El segundo vehículo involucrado es un MG modelo 2022, manejado por Edwin, de 29 años, quien circulaba sobre la calle Guerrero. Según su versión, se encontraba detenido ante la luz roja del semáforo y, al cambiar a verde, avanzó, momento en el que se produjo la colisión.

Ambas partes optaron por llegar a un acuerdo a través de sus respectivas aseguradoras para la reparación de daños, sin que se informara sobre personas lesionadas, ni intervinieron autoridades viales.