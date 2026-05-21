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Acerca alcaldesa Carmen Lilia Canturosas gobierno a Palmares

La presidenta municipal da atención personalizada

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con una gran participación ciudadana, el Gobierno Municipal llevó una nueva jornada de “Presidencia Cerquita de Ti” a la colonia Palmares, donde decenas de familias aprovecharon servicios médicos, apoyos funcionales, trámites y atención directa por parte de distintas dependencias municipales y estatales.

 

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal atendió directamente a los ciudadanos y destacó que el denominado Día del Pueblo,  está alineado a las políticas de la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo  de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y seguir mejorando la calidad de vida de las familias.

 

“Aquí estamos trabajando con todo el gobierno municipal para servirlos, para que tengan esa atención personalizada, rápida y que podamos escuchar, atender y resolver”, expresó la alcaldesa.

 

La presidenta municipal resaltó además las obras y mejoras que se han realizado en Palmares y el sector sur de la ciudad, principalmente en pavimentación, alumbrado, salud y rehabilitación de espacios públicos.

 

“Esta plaza va a quedar completamente nueva, con mejores espacios para los jóvenes, niños y todas las familias”, señaló.

 

Durante la jornada se ofrecieron servicios como consultas médicas, atención psicológica y nutricional, apoyos alimentarios, módulos del DIF, Registro Civil, Oficina Fiscal, vacunación, atención veterinaria, asesorías legales y reportes ciudadanos, además de trámites relacionados con programas sociales y descuentos municipales.

 

La señora Consuelo Martínez Lumbrera, vecina de Palmares, agradeció el apoyo recibido tras obtener una andadera para su mamá durante la brigada.

 

“Fue rápido y muy bueno el apoyo. Qué padre que hagan estas campañas para ayudar a la gente mayor que sí lo necesita”, comentó.

 

Adicionalmente, autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta ante las lluvias y fuertes vientos registrados en la ciudad, recomendando realizar podas responsables de árboles para prevenir accidentes y afectaciones en líneas eléctricas.

 

Con estas acciones, la administración encabezada por Carmen Lilia Canturosas Villarreal reafirma su compromiso de mantener un gobierno cercano, humano y eficiente, llevando servicios y atención directa a las colonias de Nuevo Laredo.

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