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Ronaldo acaba con sequía de títulos en Arabia Saudí

Al-Nassr gana la liga y CR anota dos goles

ARCHIVO - En esta foto del 19 de enero de 2023, Cristiano Ronaldo del club saudí Al Nassr celebra tras anotar un gol en el Estadio Universitario Rey Saud. (AP Foto/Hussein Malla)
AP

RIYADH (AP) — Cristiano Ronaldo por fin ganó un gran trofeo con Al-Nassr.

La estrella portuguesa de 41 años anotó dos veces en una victoria por 4-1 sobre Damac para ayudar a Al-Nassr a asegurar el jueves el título de la Saudi Pro League. Es el primer gran trofeo del equipo desde que Ronaldo se incorporó hace más de tres años.

Ronaldo levantó el trofeo apenas dos días después de ser incluido en la convocatoria de Portugal para la Copa del Mundo, lo que supondría una sexta participación récord en el torneo.

La victoria aseguró el primer puesto para Al-Nassr, con dos puntos de ventaja sobre su rival de ciudad Al-Hilal, que terminó segundo pese a completar la temporada de 34 partidos invicto.

Ronaldo marcó sus goles 27 y 28 de liga de la temporada en la segunda mitad, después de que Sadio Mané y Kingsley Coman anotaran a ambos lados del descanso para poner a Al-Nassr en control.

Al-Nassr ganaba 2-1 cuando Ronaldo devolvió a su equipo una ventaja de dos goles poco después de la hora de juego, al colocar con efecto un tiro libre desde el costado izquierdo entre varios jugadores y hacia la red.

Añadió el segundo a ocho minutos del final, con una definición alta desde corta distancia para sentenciar el resultado mientras comenzaban las celebraciones. Visiblemente emocionado, el ganador en cinco ocasiones del Balón de Oro fue sustituido entre una ovación de pie cuando faltaban tres minutos.

Es el 11º título de liga de Al-Nassr y el primero desde 2019.

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