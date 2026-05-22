Hart anota 26 y Knicks quedan a 2 triunfos de las Finales de la NBA

Josh Hart, base de los Knicks de Nueva York, festeja tras encestar un triple en el segundo partido de la final de la Conferencia Este ante los Cavaliers de Cleveland el jueves 21 de mayo de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)

Josh Hart, base de los Knicks de Nueva York, festeja tras encestar un triple en el segundo partido de la final de la Conferencia Este ante los Cavaliers de Cleveland el jueves 21 de mayo de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK (AP) — Josh Hart anotó 26 puntos, la mayor cifra de su carrera en playoffs, y los Knicks tienen medio camino recorrido para lo que sería su primera comparecencia en las Finales de la NBA desde 1999.

Jalen Brunson sumó 19 puntos y 14 asistencias por Nueva York, que derrotó el jueves 109-93 a los Cavaliers de Cleveland.

Mikal Bridges también aportó 19 puntos y el dominicano Karl-Anthony Towns registró 18 unidades y 13 rebotes por los Knicks, que ganaron su noveno partido consecutivo. Es la racha de victorias más larga de la NBA en la postemporada desde que los Celtics de Boston ganaron 10 compromisos seguidos en su camino al campeonato de 2024.

Hart acertó 5 de 11 triples y también repartió siete asistencias.

“Simplemente un partidazo de Josh”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown.

Dos noches después de remontar una desventaja de 22 puntos en el cuarto periodo, los Knicks se aseguraron de tener el control en el tramo final con una racha de 18-0 en el tercer cuarto que les dio una ventaja de 71-53.

Los aficionados corearon “¡Knicks en cuatro! ” durante el último minuto, mucho después de que los titulares ya se habían sentado en el banquillo.

“En nuestra mente es 0-0. Tenemos que ganar el próximo partido. Es el partido más importante del año y así es como lo tratamos”, dijo Towns.

Donovan Mitchell anotó 26 puntos y James Harden añadió 18 por los Cavs, quienes tendrán que salir de un déficit de 2-0 por segunda ronda consecutiva. Serán anfitriones del tercer partido el sábado.

“No hay nada por lo que agachar la cabeza”, dijo Mitchell. “Ellos protegieron su condición de locales, y ya hemos visto esto antes, así que vamos a ir al tercer partido”.

Los Knicks están en las finales de la Conferencia Este por segundo año consecutivo, pero no han jugado por el campeonato de la liga desde 1999, cuando perdieron ante los Spurs de San Antonio.

Brunson anotó 38 puntos y lideró la remontada del primer partido. El jueves tuvo apenas dos puntos en la primera mitad antes de conseguir la primera canasta de la racha que abrió el partido.

Terminó con la mayor cifra de asistencias de su carrera en playoffs.

Hart castigó una estrategia defensiva de los Cavaliers que parecía construida en torno a dejarlo desmarcado cuando estaba lejos del aro. Fue enviado al banquillo durante la remontada del primer partido, jugando apenas tres minutos en total en el cuarto periodo y el tiempo extra.

El alero había estado atinando apenas el 26,7% de sus triples y, tras fallar por tercera vez consecutiva desde larga distancia temprano, se metió la camiseta en la boca y la mordió, botando el balón con fuerza tres veces en señal de frustración.

Pero siguió tirando.

“Sabía que tenía que continuar disparando y que si hacía eso iba a estar bien”, dijo Hart.

Mitchell tuvo un inicio lento con apenas siete puntos en la primera mitad, lo que provocó más preguntas de las que siguieron al primer partido sobre si estaba lesionado. Su triple con 0,7 segundos restantes le dio a Cleveland una ventaja de 27-24 tras el primer cuarto.

Los Knicks se marcharon al descanso con una delantera de 53-49. Los Cavs anotaron las dos primeras canastas del tercero para empatar, pero Brunson respondió con un triple para iniciar la racha de 18-0.

Logró dos canastas más durante el parcial y Hart metió un par de triples, el último para coronarlo y poner el marcador 71-53 con 5:36 por jugar en el tercer cuarto. Después de que los Cavs anotaron cinco puntos seguidos, Hart encestó otro triple y Towns anotó para restaurar la ventaja de 18 puntos.

Cleveland lo recortó a una diferencia de un solo dígito con poco menos de ocho minutos por jugar, pero arruinó cualquier posibilidad de acercarse más con malos tiros libres, fallando 10 en el partido y terminando con 68,8%. Los Knicks finalmente ampliaron su ventaja a 19 puntos.