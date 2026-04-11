Queda lesionada tras choque en Perú y Yucatán

Un camión de carga tipo repartidor impactó con la parte frontal a un automóvil sedán Nissan Versa

El operador del camión, identificado como Daniel, de 30 años, refirió a las autoridades que no logró frenar a tiempo debido a las condiciones del pavimento mojado por la lluvia. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El operador del camión, identificado como Daniel, de 30 años, refirió a las autoridades que no logró frenar a tiempo debido a las condiciones del pavimento mojado por la lluvia. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Un choque por alcance entre dos vehículos registrado en el cruce de las calles Perú y Yucatán dejó como saldo daños materiales y una mujer lesionada, no de gravedad, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

El percance ocurrió cuando ambas unidades circulaban de oriente a poniente sobre la calle Perú. En el lugar, un camión de carga tipo repartidor, marca Freightliner modelo 2015, impactó con la parte frontal a un automóvil sedán Nissan Versa modelo 2020 que transitaba en la misma dirección.

Según el dictamen pericial, el conductor del vehículo de carga no guardó la distancia reglamentaria, lo que provocó el primer impacto. Derivado de la colisión, el Nissan Versa fue proyectado y sufrió un segundo contacto en la parte posterior.

El operador del camión, identificado como Daniel, de 30 años, refirió a las autoridades que no logró frenar a tiempo debido a las condiciones del pavimento mojado por la lluvia. Por su parte, el conductor del automóvil se retiró del sitio antes de la llegada de los agentes, sin proporcionar declaración, dejando en el lugar a su acompañante.

El reporte médico preliminar señala que el conductor del vehículo de carga no presentó lesiones. En tanto, la pasajera del Nissan Versa, identificada como Cristina, de 43 años, resultó lesionada, no de gravedad, por lo que fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Las autoridades determinaron que el accidente se originó por falta de precaución al conducir y no respetar la distancia de seguridad, agravado por las condiciones climatológicas. Asimismo, se asentó que el conductor del segundo vehículo incurrió en infracciones al abandonar el lugar del accidente y no acreditar licencia de manejo.

Ambas unidades fueron aseguradas y trasladadas al corralón municipal, mientras que los involucrados fueron citados para continuar con el proceso administrativo correspondiente.