Los astronautas de Artemis II han vuelto a la Tierra

En esta imagen de un video proporcionado por la NASA, la cápsula Orion de la misión Artemis II ameriza el viernes 10 de abril de 2026, en el Océano Pacífico. (NASA vía AP)

En esta imagen de un video proporcionado por la NASA, la cápsula Orion de la misión Artemis II ameriza el viernes 10 de abril de 2026, en el Océano Pacífico. (NASA vía AP)

HOUSTON (AP) — Los astronautas de la misión Artemis II regresaron a la Tierra el viernes y amerizaron en el océano Pacífico para concluir el primer viaje de la humanidad a la Luna en más de medio siglo.

Fue un regreso triunfal para la tripulación de cuatro, cuyo sobrevuelo lunar reveló no sólo extensas franjas de la cara oculta de la Luna, sino también un eclipse solar total. Salieron de su cápsula, a la luz del Sol, uno por uno.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen entraron en la atmósfera a una velocidad de Mach 33 —o 33 veces la velocidad del sonido—, una marcha vertiginosa no vista desde los viajes lunares Apolo de la NASA en las décadas de 1960 y 1970. Su cápsula Orión, denominada Integrity, hizo el descenso con piloto automático.

La tensión aumentaba en el Control de Misión a medida que la cápsula quedaba envuelta en plasma al rojo vivo durante el punto de máxima temperatura y las comunicaciones se interrumpían, algo previsto.

Todas las miradas estaban puestas en el escudo térmico de la cápsula, que protege la vida de los astronautas y debe soportar miles de grados de calor durante el reingreso. En el único vuelo de prueba de la nave, realizado sin tripulación en 2022, el exterior chamuscado del escudo regresó a la Tierra con un aspecto parecido al de los cráteres de la Luna.

Al igual que tantos otros, el director principal de vuelo, Jeff Radigan, estaba preparado para sentir algo de ese “miedo irracional que forma parte de la naturaleza humana”, especialmente durante los seis minutos en que se interrumpieron las comunicaciones, antes de la apertura de los paracaídas. El buque de recuperación USS John P. Murtha aguardaba la llegada de la tripulación frente a la costa de San Diego, junto con un escuadrón de aviones y helicópteros militares.

Las familias de los astronautas se apiñaron en la sala de observación del Control de Misión, donde estallaron vítores cuando la cápsula salió de la interrupción de comunicaciones y de nuevo al amerizar.

“Un amerizaje perfecto”, informó Rob Navias, del Control de Misión.

Sobrevuelo récord e imágenes lunares de Artemis II

Los astronautas, que despegaron desde Florida el 1 de abril, sumaron un logro tras otro mientras navegaban en el regreso de la NASA a la Luna, el primer gran paso de un plan para establecer una base lunar sostenible.

Artemis II no alunizó, y ni siquiera orbitó la Luna. Pero superó el récord de distancia del Apolo 13, con lo que sus tripulantes se convirtieron en los seres humanos que más se han alejado de la Tierra cuando alcanzaron los 406.771 kilómetros (252.756 millas).

Durante el sobrevuelo del lunes, documentaron escenas de la cara oculta de la Luna nunca observadas a simple vista junto con un eclipse solar total. El eclipse, en particular, “nos dejó a todos boquiabiertos”, manifestó Glover.

Su asombro y amor maravillaron a todos, al igual que sus impresionantes fotos de la Luna y la Tierra. La tripulación de Artemis II emuló a los primeros exploradores lunares del Apolo 8 con la imagen de la puesta de la Tierra, que muestra a nuestro planeta poniéndose detrás de la Luna gris.

“Estamos de vuelta en el negocio de enviar astronautas a la Luna, traerlos de regreso sanos y salvos y preparar el terreno para una serie más”, dijo el viernes el administrador de la NASA, Jared Isaacman, desde el buque de recuperación. “Esto es sólo el comienzo”.

Su viaje a la Luna atrajo atención mundial y el reconocimiento de numerosas estrellas, y recibió elogios del presidente estadounidense Donald Trump; del primer ministro canadiense Mark Carney; del rey Carlos III de Reino Unido; de Ryan Gosling, estrella de la más reciente película espacial “Project Hail Mary”; de Scarlett Johansson, del Universo Cinematográfico de Marvel, e incluso del propio capitán Kirk, William Shatner, de la serie original de televisión “Star Trek”.

Artemis II fue un vuelo de prueba para futuras misiones lunares

Pese a su abundante rendimiento científico, el vuelo de casi 10 días no estuvo exento de problemas técnicos. Tanto el sistema de agua potable como el de propulsión sufrieron problemas con válvulas. En el que quizás fue el contratiempo más sonado, el inodoro siguió fallando, pero los astronautas le restaron importancia a todo.

“No podemos explorar más a fondo a menos que hagamos algunas cosas incómodas”, expresó Koch, “a menos que hagamos algunos sacrificios, a menos que asumamos algunos riesgos, y todo eso vale la pena”.

Hansen agregó que “haces muchas pruebas en tierra, pero tu prueba final es cuando llevas este equipo al espacio, y es todo un desafío”.

Bajo el renovado programa Artemis, en la misión Artemis III del próximo año, los astronautas practicarán el acoplamiento de su cápsula con uno o dos módulos de alunizaje en órbita alrededor de la Tierra. Artemis IV intentará alunizar una tripulación de dos personas cerca del polo sur del satélite en 2028.

La lealtad de los astronautas de Artemis II era hacia esas futuras tripulaciones, señaló Wiseman.

“Pero realmente esperábamos en el fondo de nuestra alma que, aunque fuera por un momento, el mundo hiciera una pausa y recordara que este es un planeta hermoso y un lugar muy especial en nuestro universo, y que todos deberíamos atesorar lo que se nos ha regalado”, expresó.