“Realmente es muy bueno el trabajo que se ha estado haciendo en Tamaulipas”: Sheinbaum

La presidenta aseguró que Tamaulipas se consolida como un aliado estratégico de la soberanía nacional

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheimbam Pardo aseguró que Tamaulipas se consolida como un aliado estratégico de la soberanía nacional a través de proyectos de alto impacto social desarrollados por el gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya; y por el talento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Durante la “Conferencia del Pueblo”, la Presidenta de México destacó que Tamaulipas es ejemplo de cómo la investigación académica se traduce en soluciones reales para los desafíos actuales del país.

“Realmente es muy bueno el trabajo que se ha estado haciendo en Tamaulipas. En algunos casos tenemos colaboración conjunta, en otros tienen que participar en las convocatorias, pero es muy importante el trabajo que se ha estado haciendo”, afirmó Sheinbaum Pardo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo Federal expresó que entre los proyectos que han captado la atención a nivel nacional por su viabilidad y beneficio social, destacan cuatro:

“La modernización de una aeronave de la UAT con tecnología de punta para el monitoreo integral del Golfo de México. El desarrollo de la tortilla de sorgo, con la que se busca una alternativa nutritiva para optimizar los recursos agrícolas del Estado. La exitosa implementación de una planta que convierte plásticos en combustible, un avance crucial para la economía circular. Y la tecnificación de la producción de carbón vegetal para dar valor agregado al trabajo de las comunidades rurales”.

La primera mandataria de la nación, añadió que ante el anuncio de un incremento presupuestal de 7 mil millones de pesos para ciencia y tecnología por parte de la Federación, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), intensificará las gestiones para atraer mayores recursos que permitan escalar estos proyectos en beneficio de toda la región.

“En particular con Tamaulipas, tanto el gobernador Américo Villarreal como la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene muchos proyectos muy innovadores que vale mucho la pena conocer”, declaró textualmente.

Previamente, la presideta de México se refirió al caso del gusano barrenador, y dijo, que a Tamaulipas como a muchos estados se les está apoyando tanto en la prevención, el control, como en las certiificaciones que se requieren. Destacó que se hizo un proyecto de apoyos a ganaderos en tres estados, Sonora, Durango y Coahuila, y en algunos casos no se han terminado los recursos de este apoyo extraordinario que se dio.

“Y estamos hablando con el gobernador Américo Villarreal para que se incorpore Tamaulipas. Chihuahua también nos ha pedido ver sí se incorpora”.