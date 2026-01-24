Queda joven grave tras ser atropellado en la colonia Juárez

En el crucero de la avenida César López de Lara y la calle Perú ocurrieron los hechos

Tras el impacto, el menor quedó tendido sobre la vía pública, presentando una lesión en la cabeza, mientras que Carlos, salió ileso. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Tras el impacto, el menor quedó tendido sobre la vía pública, presentando una lesión en la cabeza, mientras que Carlos, salió ileso. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un jovencito de 17 años resultó gravemente lesionado la tarde de este viernes tras ser atropellado por una camioneta en el crucero de la avenida César López de Lara y la calle Perú, en la colonia Juárez, informaron autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor intentaba cruzar la avenida en compañía de Carlos, de 19 años cuando ocurrió el percance, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones viales.

Testigos señalaron que los dos jóvenes caminaban por los carriles de circulación de poniente a oriente y al llegar a los de sur a norte de la López de Lara, Kevin fue atropellado por una camioneta que circulaba por la vialidad principal.

La unidad involucrada es una Ford Edge, manejada por Lucero, quien permaneció en el sitio y colaboró con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

Tras el impacto, el menor quedó tendido sobre la vía pública, presentando una lesión en la cabeza, mientras que Carlos, salió ileso.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al lesionado, a quien estabilizaron antes de trasladarlo de urgencia al Hospital General.

El caso fue turnado a la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades, mientras el adolescente permanece bajo atención médica y se da seguimiento a su evolución clínica.