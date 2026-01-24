La libran en choque debajo de los puentes internacionales I y II

Tras el choque, los conductores descendieron de sus unidades y permanecieron en el sitio, en tanto se solicitó la presencia de las autoridades para tomar conocimiento del hecho. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Tras el choque, los conductores descendieron de sus unidades y permanecieron en el sitio, en tanto se solicitó la presencia de las autoridades para tomar conocimiento del hecho. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vehicular se registró la tarde de este viernes sobre el bulevar Colosio, en el tramo comprendido entre los dos puentes internacionales de Nuevo Laredo, a la altura de la salida de CAPUFE, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el percance involucró a un automóvil Ford Mustang modelo 2007 que circulaba de poniente a oriente por dicha vialidad, así como una camioneta que se incorporaba a la circulación desde una salida lateral.

El Mustang era conducido por Ernesto, de 22 años, quien transitaba por el carril principal cuando ocurrió el impacto con la otra unidad.

La camioneta involucrada, una Kia Sportage modelo 2016, era conducida por el texano, Barney, de 69 años, quien viajaba acompañado por su esposa, María, de 59 años, ambos adultos mayores.

Tras el choque, los conductores descendieron de sus unidades y permanecieron en el sitio, en tanto se solicitó la presencia de las autoridades para tomar conocimiento del hecho.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y coordinar la vialidad, confirmando que no había personas lesionadas.

El incidente quedó a cargo de la autoridad vial, la cual se encargó de los procedimientos administrativos y del deslinde de responsabilidades conforme a lo establecido en la normatividad vigente.