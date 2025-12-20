Queda albañil lesionado tras caer desde un segundo piso

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre de 48 años fue reportado como lesionado tras sufrir una caída mientras realizaba labores de albañilería, hecho que derivó en su ingreso al Hospital General para recibir atención médica.
El paciente fue identificado como Marco Antonio “P”, quien señaló que el incidente ocurrió durante una jornada de trabajo, cuando cayó desde un segundo piso mientras desempeñaba actividades propias de su oficio.
De acuerdo con el reporte médico, el ingreso al nosocomio se registró a las 18:04 horas, donde fue atendido por la doctora Ana Samantha “N”.
Tras la valoración clínica, el personal de salud lo diagnosticó como policontundido, precisando que las lesiones que presenta no ponen en riesgo su vida.
El propio afectado explicó que el accidente ocurrió días antes, cuando tropezó con una manguera en unas instalaciones ubicadas en las inmediaciones del aeropuerto, logrando sujetarse para evitar una caída de mayor gravedad.
Finalmente, indicó que no acudió de inmediato a recibir atención médica y que no tiene la intención de presentar denuncia alguna por lo ocurrido.