Chelsea se recupera y empata 2-2 ante Newcastle en la Liga Premier

Chelsea se ubica cuarto y redujo su diferencia con el Arsenal a siete puntos antes de que el líder enfrente más tarde al Everton

Sandro Tonali del Newcastle y Cole Palmer del Chelsea pelean por el balón en el encuentro de la Liga Premier el sábado 20 de diciembre del 2025. (Owen Humphreys/PA via AP)

Chelsea se recuperó después de que concedió dos goles tempranos de Nick Woltemade para empatar el sábado 2-2 con Newcastle en la Premier League el sábado, con tantos de João Pedro gracias a una rara asistencia del portero.

Robert Sánchez lanzó un despeje largo hacia Pedro, quien cabeceó el balón hacia adelante y terminó recogiéndolo él mismo después de que Fabian Schar resbalara. Pedro remató por debajo del portero de Newcastle, Aaron Ramsdale, para asegurarle al Chelsea un punto a los 66 minutos.

Woltemade puso al Newcastle 2-0 arriba al anotar desde corta distancia después de cuatro minutos y luego al desviar un centro de Anthony Gordon al 20.

Reece James inició la remontada de Chelsea al curvar un tiro libre que entró tras golpear el poste al 49.

Hay ocho partidos en total el sábado, incluyendo el duelo de Manchester City, que está en segundo lugar a dos puntos detrás del Arsenal, recibiendo al West Ham y al Liverpool visitando al Tottenham.