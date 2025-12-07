El Dólar
Provoca giro indebido choque entre automóvil y motocicleta que deja dos lesionados

El peritaje atribuyó la culpa al conductor del Sentra, mientras autoridades pidieron extremar precaución en cruces peligrosos

Tras el golpe, el motociclista salió proyectado varios metros y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, presentando diversas lesiones que requirieron atención inmediata. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos personas resultaron lesionadas luego de que el conductor un vehículo ejecutara un giro indebido y provocara un choque contra una motocicleta en la colonia Villas de la Fe.

El percance ocurrió en la intersección de la avenida Eva Sámano y la calle Soto la Marina, una zona donde vecinos han reportado anteriormente maniobras riesgosas y falta de respeto a la señalización vial.

De acuerdo con el informe preliminar, un automóvil Nissan Sentra modelo 2017, conducido por Víctor Manuel, de 60 años, circulaba de sur a norte por Eva Sámano cuando intentó dar vuelta a la izquierda sin asegurarse de que la vía estuviera libre.

En ese momento, la unidad fue impactada en su costado derecho por una motocicleta Kawasaki modelo 2018, conducida por Luis Venancio, de 25 años, quien circulaba de norte a sur por la misma avenida y no pudo evitar la colisión.

Tras el golpe, el motociclista salió proyectado varios metros y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, presentando diversas lesiones que requirieron atención inmediata.

El joven fue trasladado por un vehículo particular al Hospital San Gerardo, mientras que su acompañante, Victoria Posadas, de 59 años, recibió atención de paramédicos y fue llevada en ambulancia al Hospital del IMSS para valoración médica.

Elementos de Tránsito acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes. El peritaje estableció que la causa del accidente fue la falta de precaución del conductor del Sentra al no ceder el paso antes de realizar el cambio de carril para incorporarse a Soto la Marina.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precaución en cruces conflictivos y recordaron que los motociclistas siguen siendo uno de los grupos más vulnerables en la vía pública debido a la falta de protección al momento de un impacto.

