Detiene Policía Investigadora a dos por documentos falsos cerca del Consulado

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- En menos de 24 horas, elementos de la Policía Investigadora de Tamaulipas detuvieron a dos personas por el delito de falsificación y uso de documentos públicos y privados en las inmediaciones del Consulado General de Estados Unidos en esta frontera, donde la demanda de trámites migratorios continúa generando intentos de fraude documental.

El primer caso ocurrió el 4 de diciembre, cuando los agentes realizaban recorridos de vigilancia alrededor de las 12:45 horas y detectaron a un joven con actitud inusual y desorientado, abordando a transeúntes con una carpeta de documentos en mano. Las personas evitaban el contacto visiblemente incómodas, lo que llevó a los oficiales a entrevistarlo.

El individuo, identificado como Martín “S”, de 22 años, mostró nerviosismo y reconoció que portaba documentos falsificados para su trámite de visa láser, entre ellos un certificado de Servicio Militar y un comprobante de percepciones y deducciones. Tras intentar huir e incluso agredir a los agentes, fue asegurado conforme a los protocolos de uso de la fuerza.

Durante la revisión, los policías hallaron dentro de una carpeta verde varios documentos presumiblemente alterados, mismos que el detenido admitió haber obtenido de manera ilícita. A las 12:50 horas fue informado de su detención y dos minutos después se le leyeron sus derechos. Fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia en Nuevo Laredo, donde se integró el Informe Policial Homologado (IPH), se realizó la valoración médica y se aseguró la evidencia bajo cadena de custodia.

El segundo incidente se registró el 5 de diciembre, alrededor de las 10:50 horas, cuando los agentes detectaron en la calle Río Balsas y Paseo Colón —también cerca del Consulado— a una mujer discutiendo y abordando a transeúntes mientras sostenía documentos. Las personas mostraban incomodidad y temor ante su conducta.

La mujer, identificada como Lucila “S”, de 36 años y originaria de Torreón, Coahuila, confesó portar papelería apócrifa para un trámite consular. Entre los documentos asegurados se encontraban un gafete laboral, comprobantes de percepciones y deducciones, una carta de trabajo, dos constancias académicas de la Universidad Autónoma de Coahuila y un estado de cuenta.

Al igual que en el primer caso, la mujer intentó huir y agredir a los agentes, por lo que fue detenida a las 10:55 horas y se le leyeron sus derechos tres minutos después. A las 11:15 horas fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.

Con estas dos detenciones consecutivas, las autoridades han reforzado la vigilancia en el perímetro del Consulado Americano, donde en los últimos meses se ha incrementado el uso de documentos falsificados para trámites migratorios. La Fiscalía continúa las indagatorias para deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica de los dos detenidos.