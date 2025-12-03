Provoca flamazo incendio en vivienda de madera durante llenado de tanque estacionario

Un trabajador encargado del llenado enfrentó dificultades para desconectar la manguera del tanque, lo que derivó en una fuga repentina de gas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio originado por un flamazo durante el llenado de un tanque estacionario movilizó a los cuerpos de emergencia en la colonia Hidalgo, donde una vivienda de madera quedó prácticamente destruida.

El siniestro ocurrió en la calle Pino Suárez, entre Monterrey y Colima, cuando la rentera, Lourdes, solicitó el servicio de abastecimiento a una empresa gasera para su tanque doméstico.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador encargado del llenado enfrentó dificultades para desconectar la manguera del tanque, lo que derivó en una fuga repentina de gas.

La liberación del gas encontró una fuente de calor cercana y provocó un flamazo que rápidamente alcanzó la estructura de la vivienda, construida principalmente de madera.

A pesar del riesgo, tanto la rentera como el empleado lograron ponerse a salvo y evitar lesiones, mientras el trabajador corrió a cerrar la válvula del camión repartidor para impedir una explosión mayor.

Vecinos de la zona también ayudaron a alertar a los servicios de emergencia y apoyaron a la propietaria, quien observaba con angustia cómo el fuego consumía su hogar.

Elementos de Protección Civil y Bomberos arribaron poco después y lograron controlar las llamas, aunque la vivienda registró daños severos. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones durante las maniobras de manejo y abastecimiento de gas.