Detiene Policía Investigadora a mujer que intentaba usar documentos falsos en consulado

La sospechosa admitió la falsificación y fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con la evidencia asegurada

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer identificada como Claudia “E”, de 31 años, fue detenida por elementos de la Policía Investigadora por presuntamente utilizar documentos falsos para realizar un trámite en el Consulado General de Estados Unidos en esta frontera.

La detención ocurrió la mañana del 1 de diciembre, cuando los agentes realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Río Balsas y la avenida Paseo Colón, en la colonia Madero, a unos metros del consulado.

Los oficiales observaron a la mujer en actitud inusual, desorientada y abordando a transeúntes mientras sostenía documentos, lo que generó incomodidad y temor entre algunas personas que caminaban por la zona.

Al acercarse para entrevistarse con ella, Claudia “E” aseguró que llevaba papelería personal para un trámite de visa, sin embargo, comenzó a mostrar nerviosismo cuando los agentes le preguntaron sobre sus documentos.

Finalmente, la mujer reconoció que parte de su documentación, como una carta laboral y recibos de nómina, eran falsos y que pretendía utilizarlos para tramitar la visa láser.

Tras admitirlo, intentó huir e incluso agredir a los agentes, por lo que fue asegurada por la policía investigadora, respetando en todo momento sus derechos y procedimientos establecidos.

Durante la revisión, los oficiales confirmaron que los documentos que portaba eran presuntamente apócrifos, por lo que se le informó que quedaba detenida por el delito de uso y falsificación de documentos públicos y privados.

La imputada fue trasladada junto con la evidencia a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, donde quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.