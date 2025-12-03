Fomenta IMJUVE la prevención y concientización en el Día Mundial de Lucha contra el Sida

Más de 300 jóvenes de nivel preparatoria y universitario del ICEST participaron en esta jornada de información y prevención. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), en coordinación con el CAPASITS y el Distrito de Salud para el Bienestar V, llevó a cabo una jornada integral de salud sexual y reproductiva en las instalaciones del ICEST Nuevo Laredo, como parte de su campaña permanente dirigida a la juventud de la ciudad.

Jesús Espinoza, director del IMJUVE; explicó que, durante el evento se impartieron conferencias informativas en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Sida, con el objetivo de concientizar a las y los jóvenes sobre la importancia de la prevención, la detección oportuna y la atención adecuada del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

“En el IMJUVE trabajamos todos los días para que las juventudes de Nuevo Laredo tengan acceso a información, atención y herramientas que les permitan construir un futuro saludable. Nuestro compromiso es claro; no vamos a escatimar esfuerzos para proteger su bienestar, acercarles servicios de prevención y garantizar que ninguna o ningún joven enfrente desinformación o riesgos por falta de acompañamiento”, afirmó el funcionario.

Los especialistas explicaron mitos comunes que aún rodean al VIH, síntomas, métodos de diagnóstico y alternativas de atención en caso de resultar positivo. También se abordaron otras ETS como sífilis y gonorrea.

Además de las pláticas, se ofrecieron de manera gratuita pruebas rápidas para detectar VIH, sífilis y hepatitis, así como asesorías personalizadas y métodos anticonceptivos. Como parte de las actividades de sensibilización, se realizó una caminata dentro del plantel, donde estudiantes de todas las carreras se sumaron para visibilizar la importancia de la prevención.

Las conferencias estuvieron a cargo del Dr. Juan Francisco Ortiz Brizuela, responsable del Programa VIH-SIDA-ITS del Distrito de Salud para el Bienestar V, acompañado de su equipo de trabajo.

En el evento estuvieron presentes el director del IMJUVE, Jesús Espinoza; el regidor presidente de la Comisión de Juventud, Ing. Enrique Figueroa; el Dr. Juan Francisco Ortiz Brizuela; la subdirectora del ICEST, Ing. Erika Berenice Amadora; y el director del CAPASITS, quienes refrendaron su compromiso con la promoción de una juventud informada y saludable.