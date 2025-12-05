Provoca cortocircuito incendio de camioneta y moviliza a cuerpos de emergencia

Bomberos sofocaron el fuego en minutos, evitando su expansión y recordando la importancia de revisiones vehiculares constantes

El dueño del vehículo explicó que acababa de llegar a su domicilio cuando notó que del motor comenzaba a salir humo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un cortocircuito en el motor de una camioneta provocó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos en pleno sector centro de Nuevo Laredo, al incendiarse la unidad motriz sin que se registraran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió sobre la calle González, entre Leona Vicario y Comonfort, donde una camioneta Dodge Journey modelo 2008 comenzó a arder pocos minutos después de haber sido estacionada por su propietario.

José, dueño del vehículo, explicó que acababa de llegar a su domicilio cuando notó que del motor comenzaba a salir humo. “Solo pasaron unos minutos desde que la apagué. De repente vimos que empezó a quemarse sin ninguna razón aparente”, señaló.

Según su testimonio, la camioneta no había presentado fallas previas, por lo que presume que un cortocircuito en el sistema eléctrico pudo haber sido la causa del incendio. “Todo indica que fue una falla eléctrica porque venía funcionando bien. No había señales de algo raro”, agregó.

Los elementos de Bomberos acudieron de inmediato al llamado y lograron sofocar el fuego antes de que se extendiera al resto del vehículo o a viviendas cercanas. Aun así, los daños en el compartimiento del motor fueron considerables.

Autoridades municipales reiteraron el llamado a los automovilistas a mantener revisiones periódicas en sus vehículos para evitar este tipo de emergencias que, aunque no dejaron heridos en esta ocasión, pueden representar un riesgo importante en zonas habitacionales y de alta circulación.