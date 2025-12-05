Realiza Municipio el Foro de Consulta Ciudadana sobre nuevos reglamentos y reformas

Con el propósito de presentar a la población la actualización del marco legal municipal

El objetivo de este ejercicio fue difundir entre la población el contenido del nuevo reglamento del Consejo de Paz y Justicia Cívica y las reformas a los demás ordenamientos. [Agencias]

El objetivo de este ejercicio fue difundir entre la población el contenido del nuevo reglamento del Consejo de Paz y Justicia Cívica y las reformas a los demás ordenamientos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevó a cabo el Foro de Consulta Ciudadana con el propósito de presentar a la población la actualización del marco legal municipal, mediante la creación y reforma de diversos reglamentos que rigen servicios, actividades y estructuras administrativas en la ciudad.

Durante este encuentro se dio a conocer el nuevo Reglamento de Operación y Funcionamiento del Consejo de Paz y Justicia Cívica, además de presentarse las reformas a los siguientes ordenamientos: Reglamento para el Funcionamiento de los Mercados Públicos, Reglamento de Espectáculos, Reglamento de la Administración Pública, Reglamento para el Ejercicio de los Mercados Rodantes o Similares, Puestos Fijos y Semi-Fijos y del Comercio Ambulante de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El foro se desarrolló en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la importancia de promover la participación ciudadana en la elaboración y modificación de los reglamentos municipales.

El objetivo de este ejercicio fue difundir entre la población el contenido del nuevo reglamento del Consejo de Paz y Justicia Cívica y las reformas a los demás ordenamientos, además de invitar a los habitantes de Nuevo Laredo a participar mediante comentarios, propuestas o inconformidades que contribuyeron a enriquecer el marco jurídico municipal.

El Gobierno Municipal destacó que esta consulta pública permitió integrar las opiniones de la ciudadanía, fortaleciendo así la normatividad local en beneficio de toda la comunidad.