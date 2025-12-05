El Dólar
Atiende Gobierno Municipal a la comunidad desde la UAT en la colonia Infonavit

Con una nueva edición del programa “Presidencia Cerquita de Ti”

Los vecinos acudieron para recibir orientación, realizar trámites y acceder a los diversos programas municipales. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal llevó a cabo una nueva edición del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, esta vez en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ubicada en la colonia Infonavit, donde dependencias y servidores públicos atendieron directamente a la ciudadanía y a la comunidad universitaria.

La jornada estuvo encabezada por la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, junto a la regidora del sector, secretarios y directores de todas las dependencias municipales.

Los vecinos acudieron para recibir orientación, realizar trámites y acceder a los diversos programas municipales.

Dependencias como Bienestar Social, Servicios Públicos, Obras Públicas, DIF Municipal, Atención Ciudadana, Desarrollo Económico, entre otras, instalaron módulos de atención para brindar soluciones inmediatas a los asistentes.

El acercamiento permitió a las familias resolver solicitudes referentes a servicios básicos, apoyos sociales, asesorías jurídicas, oportunidades educativas y distintos programas municipales que buscan mejorar la calidad de vida de los neolaredenses.

Las autoridades municipales señalaron que este programa no solo acerca los servicios a la población, sino que también fortalece la participación de los ciudadanos al permitirles expresar directamente sus necesidades, lo que en esta ocasión enriqueció el diálogo con la comunidad universitaria.

