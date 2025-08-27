Provoca conductor ebrio accidente vial en colonia Juárez con daños materiales

El responsable, de 39 años, perdió el control de su camioneta y chocó contra un vehículo estacionado; autoridades aseguraron la unidad y proceden legalmente

La situación legal del conductor quedó en manos de las autoridades viales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fuerte accidente vial en la colonia Juárez dejó como saldo daños materiales, luego de que un conductor en estado de ebriedad chocó contra un vehículo estacionado.

El percance ocurrió en la calle Bolívar, a la altura de la cuadra 3700, donde una camioneta Jeep Compass modelo 2011 terminó impactando a una Ford Explorer 1999.

El responsable fue identificado como Emmanuel, de 39 años, quien manejaba en estado de ebriedad y perdió el control al no mantenerse dentro de su carril.

Agentes de tránsito acudieron al lugar y confirmaron que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, al grado de no poder rendir declaración en el sitio.

Aunque resultó ileso, su vehículo fue asegurado por las autoridades, quienes ordenaron el traslado de la camioneta al corralón para iniciar el procedimiento correspondiente.

La situación legal del conductor quedó en manos de las autoridades viales, mientras los afectados esperan la reparación de los daños ocasionados.