Cierra accidente de tráiler carretera libre Monterrey-Nuevo Laredo en kilómetro 146

El chofer se habría quedado dormido, provocando la volcadura de la caja del tractocamión

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente de gran magnitud obligó al cierre total de la carretera libre Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 146, durante varias horas, hasta que las autoridades trasladaron el vehículo al corralón.

El percance fue provocado por el chofer de un tractocamión que, de acuerdo con los primeros reportes, se habría quedado dormido al volante mientras se dirigía de Nuevo Laredo hacia Monterrey.

El conductor perdió el control de la pesada unidad y, tras salirse de la cinta asfáltica, intentó reincorporarse a la vía. Sin embargo, la maniobra ocasionó que la caja del tráiler volcara por completo.

Por fortuna, la cabina del tractocamión no sufrió la misma suerte, evitando un desenlace más grave en el lugar del accidente.

Paramédicos de Bomberos de Rescate acudieron de inmediato y confirmaron que el chofer, perteneciente a la línea DX, no presentaba lesiones de gravedad.

Las autoridades viales trabajaron durante varias horas en las labores de retiro de la unidad y en la reapertura de la circulación en este importante tramo carretero.