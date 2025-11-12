Provoca conductor apagón masivo al derribar dos postes de la CFE en Lomas del Río

El responsable huyó tras el impacto que dejó sin electricidad a decenas de hogares y negocios; autoridades y CFE acudieron para realizar las maniobras de reparación y sustituir los postes dañados

El accidente ocurrió sobre la calle Tecolotes, a la altura de Mezquite, en el poniente de la ciudad, justo frente a un conocido supermercado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mañana de tensión y confusión se vivió en la colonia Lomas del Río, luego de que el conductor de una Jeep Grand Cherokee negra, modelo 2016, provocará un severo apagón al derribar dos postes de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y posteriormente huyera del lugar, dejando abandonado el vehículo y una escena de destrucción.

El accidente ocurrió sobre la calle Tecolotes, a la altura de Mezquite, en el poniente de la ciudad, justo frente a un conocido supermercado. De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta se desplazaba de oriente a poniente cuando, por causas aún no esclarecidas, el conductor perdió el control e impactó violentamente contra un poste de concreto.

El golpe fue tan fuerte que la estructura se partió en su base y cayó al pavimento, arrastrando consigo el cableado de alta tensión. El tirón del sistema eléctrico provocó el colapso de un segundo poste contiguo, dejando la vialidad cubierta de cables y fragmentos de concreto.

El apagón afectó a decenas de hogares y negocios en Lomas del Río y colonias cercanas, donde residentes reportaron cortes en el suministro eléctrico, interrupciones en servicios de internet y fallas en el alumbrado público. Algunos vecinos señalaron que el estruendo del impacto se escuchó a varias cuadras de distancia.

Minutos después del incidente, personal de la CFE acudió al lugar para iniciar las maniobras de reparación y sustituir los postes dañados. De acuerdo con los técnicos, el restablecimiento completo del servicio podría tardar varias horas debido a la magnitud de los daños.

Asimismo, elementos de Protección Civil y Bomberos acordonaron el área para evitar accidentes, ya que los cables energizados representaban un riesgo para peatones y automovilistas.