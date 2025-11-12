Investigan suicidio de un hombre localizado sin vida en la colonia Victoria

La víctima, identificada como Roberto, de 31 años, fue hallada por familiares en su vivienda; autoridades realizan peritajes para esclarecer el caso

El hallazgo ocurrió en una casa marcada con el número 1407 de la calle Victoria, ubicada a un costado del bulevar Colosio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 31 años fue localizado sin vida dentro de su vivienda en la colonia Victoria, la tarde de este martes. Las autoridades informaron que se trató de un suicidio.

El hallazgo ocurrió en una casa marcada con el número 1407 de la calle Victoria, ubicada a un costado del bulevar Colosio. La víctima fue identificada como Roberto, de 31 años, quien fue encontrado por sus familiares, los cuales solicitaron auxilio inmediato a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes, tras revisar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Guardia Estatal acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con los primeros informes, no se encontró ningún recado póstumo, y las autoridades continúan investigando los motivos que pudieron haber llevado a Roberto a esta situación. El cuerpo fue trasladado a una funeraria local para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de determinar oficialmente las causas del deceso.

Ante este hecho, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a buscar apoyo psicológico o emocional en caso de atravesar por momentos difíciles o crisis personales.

En Nuevo Laredo, las personas pueden acudir a las siguientes instancias:

Línea de la Vida: 800 911 2000 (atención 24/7 y gratuita).

Centro de Integración Juvenil (CIJ) Nuevo Laredo: (867) 713 7393.

CAPA Nuevo Laredo (Centro de Atención Primaria en Adicciones): (867) 719 3820.

Emergencias locales: 911 (con atención psicológica disponible).

Las autoridades exhortan a la población a estar atenta a los signos de depresión o angustia en familiares y amigos, recordando que buscar ayuda profesional puede salvar vidas.