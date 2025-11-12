El Gobierno del Estado inaugura con éxito el Festival Tamaulipas LEE en Nuevo Laredo: primera de 5 sedes

Durante tres días el Festival tendrá eventos en Nuevo Laredo para continuar su trayecto en Reynosa, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria

En la inauguración estuvo acompañado por autoridades municipales del ámbito cultural; Felipe Flores, titular de la Dirección de Arte y Cultura de Nuevo Laredo y la regidora Macarena González, presidenta de la Comisión de Cultura del mismo ayuntamiento. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con un despliegue de actividades enfocadas a difundir la literatura tamaulipeca, además de propiciar espacios para el fomento a la lectura y la creación literaria en todas las edades, el Festival Tamaulipas LEE, se inauguró este lunes 10 de noviembre, teniendo como primera sede el municipio de Nuevo Laredo.

“Garantizar el derecho de las tamaulipecas y tamaulipecos a ser parte activa de la cultura escrita es uno de los principales compromisos del gobernador Américo Villarreal, el cual han asumido con responsabilidad tanto la doctora Silvia Casas, secretaria de Bienestar Social, como el maestro Héctor Romero Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes”, dijo durante el evento inaugural Julio Pesina, titular de la dirección de Publicaciones y Fomento Literario del ITCA.

“Participar en la cultura escrita supone la apropiación de una tradición de lectura y escritura, y significa también cultivar la oralidad para expresarnos, para narrarnos, para construir identidad personal y cultural”, dijo Pesina.

“Hoy en el Festival Tamaulipas LEE se conjuntan lectura, escritura y oralidad, lo inauguramos con gran entusiasmo en esta hermosa ciudad y no es casualidad que lo celebremos en torno al Día Nacional del Libro”, puntualizó.

Cabe destacar que este festival nace en torno al programa homónimo, que busca, dentro del proyecto cultural del Gobierno de Tamaulipas fortalecer cuatro ejes principales: la creación de espacios de lectura; acceso al libro y otros materiales; impulso a procesos de lectura, escritura y oralidad y acompañamiento a las comunidades en estos esfuerzos.

RENATO TINAJERO Y UN PÚBLICO EJEMPLAR

Teniendo como sede el recinto de fomento a la lectura “Estación Palabra”, después del evento de apertura, tocó el turno al destacado escritor victorense Renato Tinajero de presentar su libro “Yorick”, publicación que, a través de Medusa editores rescata el primer poemario del autor, realizado en 2008.

La presentación del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2017 fue recibida cálidamente por los presentes, entre los que destacó la presencia numerosa de jóvenes audiencias, quienes participaron activamente de las lecturas, haciendo énfasis en la lucidez y técnica afinada del escritor tamaulipeco. Tinajero estuvo acompañado por el autor neolaredense Marco Rodríguez Leija, quien formó parte de la charla.

Esta mañana los eventos continuaron con la presentación de “Cóncavo y convexo”, libro del poeta neolaredense Jorge Santana, el cual forma parte de las ediciones seleccionadas por el Programa Editorial Tamaulipas 2025. Santana fue presentado por Renato Tinajero dentro de la misma dinámica y convivencia del Festival.

El Festival continuará su curso del 12 al 14 de noviembre en Reynosa, el 14, 15 y 18 de noviembre en Matamoros, del 18 al 20 de noviembre en Tampico y finalmente en Ciudad Victoria del 20 al 22 del mes en curso.