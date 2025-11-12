Tamaulipas entre las entidades con mayor reducción en homicidios dolosos durante 2025

A nivel nacional el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 37% en octubre de 2025, en comparación con septiembre de 2024

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este martes, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó el informe actualizado sobre la incidencia de homicidios dolosos en el país al mes de octubre de 2025.

En su intervención, destacó que a nivel nacional el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 37% en octubre de 2025, en comparación con septiembre de 2024.

En este contexto, Tamaulipas se posicionó entre las seis entidades con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos, al registrar una disminución del 43.2% respecto al mismo periodo de 2024 (enero-octubre).

Asimismo, la entidad figuró entre los once estados con menor cantidad de homicidios dolosos en México durante los primeros diez meses de 2025, manteniéndose por debajo del promedio nacional. En octubre, Tamaulipas reportó una incidencia menor a la media nacional, reflejando una tendencia positiva en materia de seguridad.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han desplegado operativos y bloqueos de señal para evitar que este delito se cometa desde el interior de los centros penitenciarios.

Hasta el momento, 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas, mediante acciones como el retiro de antenas en Altamira, el cambio de antenas en Matamoros y el bloqueo total de servicios 3G y 4G en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Se prevé que para el primer trimestre de 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México.

Las cifras proporcionadas en el informe de esta mañana, en lo que corresponde a Tamaulipas, son resultado del trabajo conjunto entre el gobierno de Américo Villarreal Anaya, y su compromiso con la construcción de un estado más seguro y en paz, con el respaldo del gobierno federal, así como del esfuerzo coordinado de las instituciones de seguridad pública para seguir garantizando la paz y la tranquilidad de las familias tamaulipecas.