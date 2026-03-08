Provoca choque en Díaz Mirón y Guatemala tras omitir señal de alto

Paramédicos revisaron a menores que viajaban en uno de los autos; no se reportaron personas lesionadas

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en el cruce de la avenida Díaz Mirón y la calle Guatemala, dejó como saldo daños materiales en dos automóviles, luego de que uno de los conductores presuntamente omitiera una señal de alto al ingresar a la intersección.

De acuerdo con reportes de cuerpos de emergencia, el percance ocurrió cuando un joven que no fue identificado en el lugar conducía un automóvil Honda y circulaba de norte a sur por la avenida Díaz Mirón. Al llegar al cruce con la calle Guatemala, el conductor no realizó el alto correspondiente e invadió la vía preferencial.

En ese momento fue impactado por un automóvil Chevrolet Malibu, conducido por una mujer que transitaba con preferencia de paso sobre la calle Guatemala. Tras la colisión, ambos vehículos quedaron detenidos en el área del crucero con daños visibles.

En el automóvil Honda viajaban además dos adolescentes y una menor de edad que eran trasladadas a la escuela al momento del accidente. Debido a la presencia de menores involucrados, paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar atención preventiva y valorar a los ocupantes.

Luego de la revisión médica correspondiente, los socorristas confirmaron que ninguna de las personas involucradas presentaba lesiones, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital.