Promueve DIF hábitos saludables

En el marco del Día Mundial de la Obesidad

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo llevó a cabo una plática informativa en el Comedor Comunitario El Progreso, con el objetivo de promover hábitos saludables y fortalecer el bienestar de las familias de la ciudad.

Durante la actividad, personal del área de nutrición del DIF compartió con las y los asistentes información sobre la importancia de mantener una alimentación balanceada, así como adoptar estilos de vida saludables que contribuyan a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.

A través de esta charla, las familias beneficiarias del comedor comunitario recibieron orientación y recomendaciones prácticas relacionadas con la correcta nutrición, destacando el papel fundamental que tienen los buenos hábitos alimenticios para el cuidado de la salud.

El Sistema DIF Nuevo Laredo reiteró que este tipo de acciones forman parte del trabajo permanente que se realiza para acercar información, servicios y herramientas a la comunidad, con el propósito de impulsar una vida más saludable entre la población.

