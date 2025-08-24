Provoca choque conductor de camioneta y resulta motociclista lesionado

El accidente ocurrió en el cruce de Canales y Mazatlán; el responsable asumió cubrir gastos médicos mientras autoridades determinarán responsabilidades

Agentes de Tránsito acudieron al lugar para atender el incidente y elaborar el reporte correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial ocurrido en la colonia Buenavista dejó como saldo a un motociclista lesionado y daños materiales, tras el choque entre una camioneta y una motocicleta en el cruce de la calle Canales y la avenida Mazatlán.

El percance fue protagonizado por una camioneta Kia Soul conducida por Isaac, de 19 años, quien declaró ante agentes de Tránsito que se había detenido, pero al avanzar no esperó el paso del motociclista.

La otra parte involucrada fue una motocicleta Italika modelo 2025, manejada por José Guadalupe, de 38 años, quien relató que circulaba correctamente por la avenida Mazatlán cuando fue impactado. “El muchacho se compromete a pagar gastos médicos y medicinas”, señaló ante las autoridades.

De acuerdo con el peritaje oficial, la camioneta circulaba de oriente a poniente por la calle Canales y al llegar al cruce con Mazatlán no respetó el límite de alto, ocasionando el choque contra el motociclista que se desplazaba de norte a sur.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para atender el incidente y elaborar el reporte correspondiente.

El motociclista recibió atención médica inmediata, mientras que el conductor de la camioneta quedó a disposición de las autoridades para determinar responsabilidades y cubrir los gastos derivados del percance.