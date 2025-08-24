Da El Globo facilidades en la compra de uniformes escolares

Este negocio es el que da mayor abasto de uniformes en todo Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– Como en cada víspera de inicio de ciclo escolar, poco a poco padres de familia comienzan a realizar las compras para el regreso a clases que se tiene confirmado inicia el 1 de septiembre.

En cuanto a los uniformes, en la tienda ‘El Globo’ se sabe es la que suministra la mayor parte de uniformes.

En una visita realizada a dicho negocio, pudimos constatar que efectivamente hay padres de familia que acuden a realizar y utilizar el método de separado, mismo que se ofrece por parte de la tienda anticipando el 30% del total de su compra, y teniendo un mes para liquidar el resto de todo lo que adquieran.

Ahí se ofrecen blusas blancas para niña, en talla de 4 a 46, las que tienen un precio que oscila entre los 67 y los 139 pesos, también se encuentran faldas de todo tipo, en talla de 2 a 48, con un costo que va desde los 106 a los 247 pesos por pieza.

Para los niños se ofrece de igual manera camisas de las tallas 4 a la 46, las que tienen un costo de 67 a los 239 pesos, ya sea de manga corta o manga larga. Los pantalones se ofertan desde los 152 hasta 525 pesos en tallas desde la 2 a 48 de cintura.

También se tienen Jumper, para las niñas de secundaria que son de la talla 4 a la 20, y tienen un precio de 230 hasta los 245 pesos. Las calcetas blancas las pueden encontrar desde 30 hasta los 42 pesos, moños de 30 pesos, corbatas de 45 pesos y corbatines para niña de 48 pesos.

Algunos accesorios extra como son batas para laboratorio se encuentran desde los 147 hasta los 294 pesos.

Cabe señalar que los uniformes que ofrece El Globo, son desde preescolar hasta universidad, contando con una gran variedad de prendas para uniformes.

Como algo extra se oferta también la venta de diferentes escudos o logotipos, en lo que es bordado tiene un costo de 70 pesos, los parches tienen un costo de 50 pesos, y serían para preescolar, primaria y secundaria.

La tienda tiene servicio de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6:45 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde.