Provoca choque conductor de camión al cambiar de carril

El accidente en la calle Venezuela dejó solo daños materiales; Tránsito determinó falta de precaución como causa principal del percance

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular que solo dejó daños materiales se registró en la colonia San Rafael, luego de que el conductor de un camión de transporte de personal realizará un cambio de carril sin la debida precaución.

El percance ocurrió sobre la calle Venezuela, metros antes de su cruce con la avenida América. Mario, de 52 años, conducía un camión Mercedes Benz modelo 2011 por el carril derecho en dirección de poniente a oriente. Al intentar incorporarse al carril izquierdo de forma repentina, impactó el costado de una camioneta Honda Pilot modelo 2010.

La camioneta era conducida por Jaqueline, de 43 años, quien circulaba en el mismo sentido por el carril izquierdo. A pesar del choque, ambos conductores resultaron ilesos.

Agentes de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. El peritaje determinó que la causa principal fue la falta de precaución por parte del chofer del camión al realizar el cambio de carril sin asegurarse de que la vía estuviera libre.

Como parte del procedimiento, ambos vehículos fueron trasladados al corralón municipal para deslindar responsabilidades y cubrir los daños ocasionados.