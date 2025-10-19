Cae automóvil a barranco en bulevar Colosio y conductora resulta lesionada

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer resultó lesionada después de que el vehículo que conducía cayera a un barranco de aproximadamente 25 metros de altura, tras chocar contra el barandal de protección en el bulevar Colosio, a la altura del Club Campestre.
El accidente ocurrió cuando Katia, de 31 años, conducía un Chevrolet Aveo modelo 2018 en dirección de sur a norte. Al perder el control de la unidad, impactó contra la estructura metálica de contención y se precipitó al vacío.
La distancia entre el punto del primer impacto y el lugar donde quedó el automóvil supera los 39 metros.
Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y realizaron maniobras de rescate para liberar a la conductora. Posteriormente, fue trasladada a un hospital, donde quedó internada.
Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento de los hechos, efectuaron el peritaje correspondiente y ordenaron el traslado del vehículo al corralón.