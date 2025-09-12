Protección Civil sofocó 2,216 incendios en zacatales durante enero a agosto

La dependencia alerta que altas temperaturas, sequía y descuidos humanos, como colillas y efecto lupa, provocan riesgos ambientales y hasta cierres temporales en zonas estratégicas de la ciudad

Las autoridades señalaron que estos siniestros, aunque en muchos casos son controlados con rapidez, han llegado a representar un riesgo considerable para la ciudad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- De enero a agosto de este año, la Dirección de Protección Civil y Bomberos atendió y sofocó un total de 2 mil 216 incendios en zacatales, la mayoría provocados por el llamado efecto lupa, así como por personas que arrojan colillas de cigarro sin apagar.

Las autoridades señalaron que estos siniestros, aunque en muchos casos son controlados con rapidez, han llegado a representar un riesgo considerable para la ciudad. Uno de los incendios más críticos se registró en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl, lo que obligó a suspender operaciones por casi una hora.

En el desglose mensual, los reportes fueron: enero con 252, febrero 282, marzo 338, abril 278, mayo 303, junio 275, julio 274 y agosto 214, cifras que reflejan la magnitud del problema y la constante atención que requiere por parte de los cuerpos de emergencia.

Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para tomar conciencia y extremar precauciones, ya que la combinación de altas temperaturas, sequía y descuidos humanos eleva el riesgo de incendios que pueden extenderse rápidamente.

“Evitar arrojar colillas de cigarro, botellas de vidrio o cualquier material que pueda iniciar un fuego es fundamental para reducir este tipo de emergencias”, advirtieron las autoridades.

El fenómeno conocido como efecto lupa —cuando los rayos solares atraviesan fragmentos de vidrio o botellas y encienden pastizales secos— es una de las causas más comunes de estos siniestros, que no solo afectan al medio ambiente, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las familias y la operatividad de infraestructura clave de la ciudad.