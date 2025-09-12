Supremo de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años por intento de golpe

El expresidente Jair Bolsonaro fue hallado culpable de orquestar un complot golpista en 2022; podrá apelar, mientras crecen tensiones diplomáticas tras críticas y advertencias de Estados Unidos.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro a la entrada de su casa en Brasilia el 11 de septiembre del 2025. (AP foto/Luis Nova)

BRASILIA (AP) — Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil sentenció el jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión tras declararlo culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022.

Bolsonaro, quien siempre ha negado haber cometido delito alguno, puede apelar el fallo. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en Brasilia.

Cuatro de los cinco jueces que revisaron el caso en el panel declararon al exmandatario culpable de cinco cargos, en un fallo que presumiblemente profundizará las divisiones políticas en Brasil. Bolsonaro se convierte en el primer expresidente brasileño condenado por intento de golpe de Estado.

El gobierno de Estados Unidos criticó inmediatamente el fallo y advirtió que respondería.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que estaba “muy descontento” de que el tribunal declarara culpable a Bolsonaro. Hablando con periodistas al salir de la Casa Blanca, comentó que siempre consideró a Bolsonaro como “sobresaliente”.

Más tarde, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en su cuenta de X que el gobierno de Trump “responderá adecuadamente a esta cacería de brujas”.

Estados Unidos ya había aplicado un arancel del 50% sobre bienes importados de Brasil, lo cual dijo que era en reacción al proceso contra Bolsonaro.

Bolsonaro puede apelar fallo

La sentencia no significa que irá inmediatamente a prisión. El panel del tribunal tiene ahora hasta 60 días para publicar el fallo. Una vez que lo haga, los abogados de Bolsonaro tienen cinco días para presentar mociones de aclaración.

Rafael Mafei, abogado y profesor de derecho en la Universidad de São Paulo y la universidad ESPM, dijo que Bolsonaro y otros acusados podrían presentar una moción de aclaración, un recurso que generalmente no cambia la decisión.

“Es poco probable, pero no imposible, que las apelaciones al pleno del Supremo Tribunal cambien el resultado para cualquiera de los acusados. A menos que el Supremo Tribunal cambie la interpretación que ha estado adoptando desde 2018. Pero, por supuesto, las defensas lo intentarán, porque deben hacerlo”, dijo Mafei.

Una jueza, Cármen Lúcia, dijo que quedó convencida por las pruebas presentadas por la Procuraduría General contra el expresidente. “Él es el instigador, el líder de una organización que orquestó todos los movimientos posibles para mantener o tomar el poder”, manifestó.

El senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente, publicó en X que la declaración de culpabilidad fue una “persecución suprema” y que la historia mostraría que estaban del lado correcto.

El juicio ha dividido a los brasileños

El juicio ha sido seguido por una sociedad dividida, pues algunas personas apoyan el proceso, mientras que otras aún respaldan al exmandatario. Algunos han salido a las calles para apoyar al líder derechista, quien sostiene que está siendo perseguido políticamente.

Observadores dicen que Estados Unidos podría anunciar nuevas sanciones contra Brasil después del juicio, lo que podría tensar aún más sus frágiles relaciones diplomáticas.

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, dijo el martes que Bolsonaro era el líder de un complot golpista y de una organización criminal, y votó a favor de declararlo culpable.

El legislador Eduardo Bolsonaro, otro hijo del expresidente, habló el jueves sobre su padre en redes sociales. Pero en lugar de mencionar la condena de su padre, abogó por una amnistía, que está buscando a través del Congreso.

“Es hora de hacer nada menos que lo correcto, lo justo”, comentó.

Thomas Traumann, exministro del gobierno y consultor político con sede en Río de Janeiro, dijo que es “el día más importante para la democracia de Brasil desde que se aprobó la constitución de 1988”.

“Es la primera vez que un expresidente, un exministro de Defensa y un excomandante militar son castigados por intentar impedir que un gobierno electo asuma el cargo”, señaló Traumann.

“Las amenazas del gobierno estadounidense hacen que esta decisión del Supremo Tribunal sea aún más valiente. Las relaciones entre los dos países empeorarán y tal vez mejoren una vez que la administración de Trump entienda que hay límites a la voluntad que quiere imponer”, agregó.

Bolsonaro sigue siendo una figura política de peso

El juez Luis Fux, en su disenso del miércoles, no estuvo de acuerdo con De Moraes y los otros jueces, y emitió el único voto en favor de absolver a Bolsonaro.

“Nadie puede ser castigado por cogitación”, señaló Fux. “Un golpe de Estado no resulta de actos aislados o demostraciones individuales sin coordinación, sino de las acciones de grupos organizados, equipados con recursos y capacidad estratégica para confrontar y reemplazar al poder instituido”.

Bolsonaro enfrentó acusaciones de intentar aferrarse ilegalmente al poder después de su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los fiscales acusaron a Bolsonaro de cargos que incluyen intentar organizar un golpe, ser parte de una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático, así como estar implicado en violencia y representar una seria amenaza para los activos del Estado y el patrimonio histórico.

“Bolsonaro intentó un golpe en este país, y hay cientos de pruebas”, dijo Lula el jueves por la mañana en una entrevista con la televisión local Band, antes del juicio.

Bolsonaro ya estaba inhabilitado para postularse a un cargo

A pesar de sus problemas legales, Bolsonaro sigue siendo un poderoso actor político en Brasil.

El expresidente había sido inhabilitado para postularse a un cargo hasta 2030 en un caso previo separado.

El fallo puede empujar a los legisladores aliados de Bolsonaro a buscar alguna amnistía para él a través del Congreso.

“Tuve el honor de servir como jefe de gabinete de Jair Messias Bolsonaro. Nunca he visto ningún acto de él que no fuera por amor a Brasil y absoluta honestidad. Bolsonaro es el mayor líder popular de derecha en la historia del país”, publicó el senador Ciro Nogueira en X.

Bolsonaro podría ahora enfrentar una mayor presión para elegir un heredero político que probablemente desafíe a Lula en las elecciones generales del próximo año.

“Hay un Dios en el cielo que ve todo, que ama la justicia y odia la iniquidad”, escribió la ex primera dama Michelle Bolsonaro en las redes sociales.