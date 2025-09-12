Jueza de Arizona bloquea temporalmente deportación de niños migrantes centroamericanos

La magistrada Rosemary Márquez extendió la orden que impide al gobierno de Trump repatriar a menores guatemaltecos y hondureños sin audiencia migratoria ni garantías de reunificación familiar

TUCSON, Arizona.- Una jueza federal en Arizona le prohibió temporalmente al gobierno del presidente Donald Trump deportar a niños guatemaltecos y hondureños que viven en albergues o en cuidado temporal después de llegar a Estados Unidos sin la compañía de un adulto, según una decisión del jueves.

La jueza de distrito Rosemary Márquez en Tucson extendió al menos hasta el 26 de septiembre una orden de restricción temporal emitida a finales de agosto. Márquez expresó preocupación sobre si el gobierno había hecho arreglos para que algunos padres o tutores legales en Guatemala se hicieran cargo de los niños.

Laura Belous, abogada del Florence Immigrant & Refugee Rights Project, que representa a los niños, declaró en la corte que los menores no habían expresado deseo de ser repatriados a sus países de origen —Guatemala y Honduras— debido a preocupaciones de que podrían enfrentar negligencia, posible tráfico infantil o dificultades asociadas con condiciones médicas.

Los abogados de los niños señalaron que sus clientes han manifestado temor de volver a casa y que el gobierno no está siguiendo las leyes diseñadas para proteger a los niños migrantes.

La organización de Belous presentó una demanda en Arizona a nombre de 57 niños guatemaltecos y otros 12 hondureños, todos de entre 3 y 17 años de edad.

¿Deportaciones desde Washington?

La demanda, junto con una denuncia relacionada interpuesta ante un juez federal en Washington, D.C., responde a los intentos que llevó a cabo el gobierno de Trump a finales de agosto para deportar a niños migrantes guatemaltecos que vivían en albergues gubernamentales y bajo cuidados temporales después de llegar a Estados Unidos sin la compañía de un adulto.

Durante un operativo nocturno realizado el 30 de agosto, el gobierno notificó a los albergues que los niños serían enviados de regreso a Guatemala, por lo que deberían estar listos para partir en cuestión de horas. La mañana del 31 de agosto, decenas de niños incluso abordaron aviones en Texas y estaban listos para partir rumbo a Guatemala.

En la audiencia del jueves en Tucson, Denise Ann Faulk, una asistente del fiscal, enfatizó que las repatriaciones de los niños fueron negociadas al más alto nivel diplomático y les evitarían prolongadas prohibiciones para regresar a Estados Unidos.

Casi todos los niños estaban bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos y vivían en albergues en el área de Phoenix y de Tucson. Demandas similares presentadas en Illinois y Washington, D.C., buscan impedir que el gobierno expulse a los menores.

La demanda de Arizona exige que el gobierno permita a los niños ejercer su derecho a presentar sus casos ante un juez de inmigración, tener acceso a asesoría legal y ser colocados en el entorno menos restrictivo que sea en su mejor interés.

El gobierno federal ha argumentado que actúa en el mejor interés de los niños al intentar reunirlos con sus familias a petición del gobierno guatemalteco. Después de que funcionarios guatemaltecos recorrieron las instalaciones de detención en Estados Unidos, el gobierno dijo que estaba “muy preocupado” y que aceptaría a los niños que quisieran regresar voluntariamente.

Cambios en los patrones de inmigración

Una gran cantidad de menores sin compañía de un adulto comenzó a cruzar la frontera en 2014, alcanzando un pico de 152.060 durante el ejercicio fiscal 2022. El recuento de arrestos de julio de 2025 se traduce a una tasa anual de 5.712 arrestos, reflejando cómo los cruces ilegales han caído a sus niveles más bajos en seis décadas.

El año pasado, los guatemaltecos representaron el 32% de los residentes en instalaciones de detención gestionados por el gobierno, seguidos por hondureños, mexicanos y salvadoreños. Una ley de 2008 requiere que los niños comparezcan ante un juez de inmigración con la oportunidad de solicitar asilo, a menos que sean de Canadá y México. La gran mayoría son liberados a padres, tutores legales o familiares inmediatos mientras sus casos avanzan en el tribunal.

La demanda de Arizona fue enmendada para incluir a 12 niños de Honduras que han expresado a un grupo de asistencia legal en Arizona que no quieren regresar a Honduras, así como a cuatro niños adicionales de Guatemala que han ingresado a la custodia del gobierno en Arizona desde que la demanda fue presentada inicialmente el 30 de agosto.

La jueza Márquez dijo que le parecía “aterrador” que los funcionarios estadounidenses no se hubieran coordinado con los padres de los niños. También expresó preocupación de que el gobierno le estuviera negando a los niños el acceso a una revisión por parte de un juez de inmigración, y señaló que los representantes legales de los niños fueron notificados a altas horas de la noche y con poca antelación sobre sus preparativos para la deportación de los menores.

“En un asunto práctico, simplemente parece que muchas de estas cosas que (la Oficina de Reasentamiento de Refugiados) ha asumido hacer —como exámenes y decisiones judiciales que deberían ser hechas por un juez de inmigración con experiencia y tiempo para reunirse con un abogado y reunirse con un niño— simplemente se superan diciendo ‘los estamos reuniendo'” con los padres, dijo Márquez en la corte mientras presionaba a Faulk por más información.

Márquez fue designada como jueza federal en 2014, después de ser nominada por el entonces presidente Barack Obama. En documentos relacionados con su confirmación, se listó a sí misma como voluntaria en el Florence Immigrant & Refugee Rights Project a principios de la década de 2000. La oficina de la jueza no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios.