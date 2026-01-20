Protagonizan choque múltiple camioneta y tres vehículos de carga pesada

El percance que ocurrió en carriles norte-sur de la avenida César López de Lara, dejó daños materiales considerables y no se reportaron personas lesionadas

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos atendieron en el sitio a los ocupantes de la camioneta, quienes no requirieron traslado hospitalario. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial por alcance entre cuatro vehículos se registró la noche del lunes sobre la avenida César López de Lara, entre las calles Pachuca y 15 de Septiembre, en la colonia Ferrocarrilera, al sur de esta frontera, dejando cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance involucró a tres unidades de carga pesada y una camioneta particular, todas las cuales circulaban o se encontraban detenidas sobre los carriles de norte a sur de dicha vialidad.

El primer impacto fue protagonizado por un tractocamión Kenworth de dos tonos azul marino con gris, que arrastraba una caja seca de 53 pies con placas del Servicio Público Federal, el cual colisionó por alcance contra otra unidad de carga.

La segunda unidad impactada fue un tractocamión Kenworth de color negro con caja refrigerada, también con placas federales, el cual se encontraba detenido sobre la avenida y, tras el golpe, fue proyectado hacia el frente.

Como consecuencia del impacto, este tractocamión colisionó contra una camioneta Chevrolet Traverse color blanco, modelo aproximado 2013, con placas del estado de Tamaulipas, la cual era conducida por una mujer adulta.

La camioneta fue proyectada a su vez contra un tercer tractocamión, un Freightliner tipo Cascadia color blanco, con caja refrigerada de 53 pies, propiedad de una empresa de transporte, que también se encontraba detenido.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos atendieron en el sitio a los ocupantes de la camioneta, quienes no requirieron traslado hospitalario, mientras que las autoridades informaron que los conductores involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.