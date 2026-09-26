Vuelca ebrio en la Eva Sámano; queda lesionado

Impacta a un vehículo estacionado y a un poste de concreto de la CFE

El accidente ocurrió sobre la avenida Eva Sámano, a la altura de la calle Medellín, en las inmediaciones de la colonia Virreyes, donde vecinos fueron alertados por el fuerte impacto. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El accidente ocurrió sobre la avenida Eva Sámano, a la altura de la calle Medellín, en las inmediaciones de la colonia Virreyes, donde vecinos fueron alertados por el fuerte impacto. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un conductor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital luego de volcar la camioneta que manejaba tras impactar un vehículo estacionado y posteriormente un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante las primeras horas de este viernes en Nuevo Laredo.

El accidente ocurrió sobre la avenida Eva Sámano, a la altura de la calle Medellín, en las inmediaciones de la colonia Virreyes, donde vecinos fueron alertados por el fuerte impacto.

El conductor fue identificado como Tadeo Joel, quien tripulaba una Chevrolet Equinox modelo 2012, color gris y sin placas de circulación. De acuerdo con el peritaje vial, circulaba de sur a norte a excesiva velocidad cuando perdió el control de la unidad.

A la altura del domicilio marcado con el número 1531, la Equinox se desvió hacia la derecha y chocó contra el costado de una Chevrolet Tahoe modelo 2003, color blanco, que se encontraba debidamente estacionada.

Tras el primer impacto, la camioneta continuó su trayectoria y se proyectó contra un poste de concreto de la CFE. Debido a la fuerza de la colisión, la Equinox volcó y quedó con las llantas hacia arriba sobre la vialidad.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención al conductor, quien presentaba múltiples lesiones, por lo que fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica.

Agentes de Tránsito y Vialidad determinaron que el conductor no contaba con licencia para conducir y se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente.

La camioneta fue remolcada al corralón correspondiente, mientras se realizan los procedimientos derivados de los daños ocasionados durante el percance.