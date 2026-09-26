Queda lesionado tras percance vial en el Segundo Anillo Periférico

Al invadir los carriles centrales, el Malibu se atravesó al paso de una camioneta Ford F-150 modelo 1995, color verde, que circulaba en la misma dirección y era conducida por Jahir de Jesús, de 24 años. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Al invadir los carriles centrales, el Malibu se atravesó al paso de una camioneta Ford F-150 modelo 1995, color verde, que circulaba en la misma dirección y era conducida por Jahir de Jesús, de 24 años. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un automovilista resultó lesionado y dos vehículos quedaron con daños de consideración luego de un accidente registrado sobre la lateral del Segundo Anillo Periférico, a la altura de la calle San Armando, frente a la Ciudad Deportiva, en los límites con la colonia Villas de San Miguel.

De acuerdo con el reporte vial, Jorge, de 32 años, conducía un Chevrolet Malibu modelo 2013, color gris y sin placas, de sur a norte por el carril lateral.

Tras cruzar la intersección con San Armando, el conductor realizó una maniobra hacia la izquierda e intentó incorporarse a los carriles centrales, pasando por encima de las rayas y boyas que dividían ambos sentidos de circulación.

Al invadir los carriles centrales, el Malibu se atravesó al paso de una camioneta Ford F-150 modelo 1995, color verde, que circulaba en la misma dirección y era conducida por Jahir de Jesús, de 24 años.

El conductor de la pick-up no pudo evitar el impacto y se proyectó contra el costado izquierdo del automóvil, ocasionando daños considerables en ambas unidades.

Jahir de Jesús sufrió diversos golpes en el cuerpo, por lo que fue atendido por socorristas y posteriormente trasladado en ambulancia a un hospital del Seguro Social para recibir atención médica.

En el Chevrolet Malibu también viajaba una joven como acompañante, quien fue valorada por los paramédicos y presentó únicamente contusiones leves, por lo que no fue necesario su traslado.

Agentes de Vialidad acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades. Las dos unidades fueron remolcadas al corralón, mientras se deslindan las responsabilidades por las lesiones y los daños materiales ocasionados.