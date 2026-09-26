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Queda lesionado tras percance vial en el Segundo Anillo Periférico

Dos vehículos quedaron con daños de consideración

Al invadir los carriles centrales, el Malibu se atravesó al paso de una camioneta Ford F-150 modelo 1995, color verde, que circulaba en la misma dirección y era conducida por Jahir de Jesús, de 24 años. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un automovilista resultó lesionado y dos vehículos quedaron con daños de consideración luego de un accidente registrado sobre la lateral del Segundo Anillo Periférico, a la altura de la calle San Armando, frente a la Ciudad Deportiva, en los límites con la colonia Villas de San Miguel.

De acuerdo con el reporte vial, Jorge, de 32 años, conducía un Chevrolet Malibu modelo 2013, color gris y sin placas, de sur a norte por el carril lateral.

Tras cruzar la intersección con San Armando, el conductor realizó una maniobra hacia la izquierda e intentó incorporarse a los carriles centrales, pasando por encima de las rayas y boyas que dividían ambos sentidos de circulación.

Al invadir los carriles centrales, el Malibu se atravesó al paso de una camioneta Ford F-150 modelo 1995, color verde, que circulaba en la misma dirección y era conducida por Jahir de Jesús, de 24 años.

El conductor de la pick-up no pudo evitar el impacto y se proyectó contra el costado izquierdo del automóvil, ocasionando daños considerables en ambas unidades.

Jahir de Jesús sufrió diversos golpes en el cuerpo, por lo que fue atendido por socorristas y posteriormente trasladado en ambulancia a un hospital del Seguro Social para recibir atención médica.

En el Chevrolet Malibu también viajaba una joven como acompañante, quien fue valorada por los paramédicos y presentó únicamente contusiones leves, por lo que no fue necesario su traslado.

Agentes de Vialidad acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades. Las dos unidades fueron remolcadas al corralón, mientras se deslindan las responsabilidades por las lesiones y los daños materiales ocasionados.

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